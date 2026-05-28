Синоптик Макарова рассказала, что смартфоны могут взрываться в грозу

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Смартфоны в грозу могут взрываться и наносить повреждения, но это связано не с попаданием молний, а с процессом индуцирования — когда под воздействием мощного электростатического поля грозового облака в проводниках на земле возникают электрические заряды. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Происходят внезапные взрывы, от них может пострадать тот, кто будет держать смартфон близко к голове или в кармане. Это не прямое попадание молнии, а процесс индуцирования. То есть это не от разряда, ничего смартфон особенно не привлекает, а просто сам разогревается за счет этих токов», — сказала Макарова.
Синоптик подчеркнула, что такое случается очень редко. Гораздо больше шансов пострадать от грозы у посетителей массовых мероприятий, таких как футбольные матчи. В толпу промокших под дождем людей может попасть молния, и они станут хорошим проводником тока.