На ЗАЭС назвали весенним обострением усиление атак ВСУ на станцию и Энергодар

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 28 мая. /ТАСС/. Рост числа атак на Запорожскую АЭС и ее сотрудников, а также город — спутник станции Энергодар стал серьезной эскалацией со стороны ВСУ. Об этом заявил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук, назвав резкий рост ударов весенним обострением у Киева.
«Можно говорить о том, что эскалация достаточно серьезная в последние недели наблюдается. Это весеннее обострение, можно так назвать. Наверное, просто война в какую-то очередную фазу свою вступила, которая сопровождается активностью противной стороны повышенной или удвоенной, утроенной», — сказал Черничук.
Ранее директор ЗАЭС сообщил ТАСС, что украинские войска резко увеличили интенсивность атак на Запорожскую АЭС и ее город — спутник Энергодар после временного перемирия, объявленного Россией ко Дню Победы. Киев начал бить по сотрудникам станции и мирным жителям.