В детских садах и школах расширят практику использования автогородков

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Регионы РФ займутся расширением практики использования мобильных автогородков в детских образовательных организациях для формирования у ребят дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дорогах. Такое положение содержится в утвержденной правительством России стратегии, ТАСС ознакомился с текстом документа.
Мобильный автогородок представляет из себя интерактивную модель городских дорог, предназначенную для обучения детей правилам дорожного движения.
Задача по расширению использования мобильных автогородков в детских садах и школах РФ, согласно документу, стоит перед региональными властями и профессиональным объединением страховщиков.
Также они должны будут заняться развитием и модернизацией центров профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, созданием и развитием мобильных автогородков, материально-технической и методической поддержкой деятельности отрядов юных инспекторов движения.
Отчет о проделанной работе власти регионов и объединение страховщиков должны представить уже в 2026 году, далее отчеты должны быть ежегодными.