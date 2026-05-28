В детских садах и школах расширят практику использования автогородков

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Регионы РФ займутся расширением практики использования мобильных автогородков в детских образовательных организациях для формирования у ребят дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дорогах. Такое положение содержится в утвержденной правительством России стратегии, ТАСС ознакомился с текстом документа.