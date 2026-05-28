В детских садах и школах расширят практику использования автогородков

Такая задача стоит перед региональными властями и профессиональным объединением страховщиков.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Регионы РФ займутся расширением практики использования мобильных автогородков в детских образовательных организациях для формирования у ребят дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дорогах. Такое положение содержится в утвержденной правительством России стратегии, ТАСС ознакомился с текстом документа.

Мобильный автогородок представляет из себя интерактивную модель городских дорог, предназначенную для обучения детей правилам дорожного движения.

Задача по расширению использования мобильных автогородков в детских садах и школах РФ, согласно документу, стоит перед региональными властями и профессиональным объединением страховщиков.

Также они должны будут заняться развитием и модернизацией центров профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, созданием и развитием мобильных автогородков, материально-технической и методической поддержкой деятельности отрядов юных инспекторов движения.

Отчет о проделанной работе власти регионов и объединение страховщиков должны представить уже в 2026 году, далее отчеты должны быть ежегодными.