Автобусы начнут ходить к новому Шинному кладбищу в Красноярске

В Красноярске от старого Шинного кладбища к новому запустят автобусы. Об этом рассказал в соцсетях мэр Сергей Верещагин.
Тестовые маршруты начнут ходить на Троицу, 30 и 31 мая. Транспорт будет курсировать с 09:00 до 15:00. С 10 июня автобусы запустят на постоянной основе. Они будут ходить по средам и в выходные с интервалом в полчаса в тот же временной промежуток.
В мэрии оценят востребованность маршрута и при необходимости скорректируют график.
Параллельно продолжается работа над строительством полноценной дороги — для этого предстоит выкупить частные земельные участки, по которым она пройдет.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.