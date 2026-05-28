В Красноярском крае стартовал дополнительный конкурс в поддержку туристических инициатив

Агентство по туризму Красноярского края проводит дополнительный прием заявок на предоставление субсидий для реализации проектов в сфере туризма. Поддержка предусмотрена в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Предпринимателям предлагают финансирование на развитие кемпингов, баз отдыха, пунктов проката, семейных пространств, объектов доступной среды.
В этом году по итогам первого отбора уже определили победителей. Благодаря государственной поддержке в регионе появятся новые детские и семейные пространства на базах отдыха, современные игровые комплексы, новые объекты размещения, а также возможности для активного отдыха на воде.
«Развитие туристической инфраструктуры напрямую влияет на комфорт путешествий по Красноярскому краю и привлекательность территорий для гостей региона. Поддержка предпринимательских инициатив позволяет создавать новые туристические пространства, повышать качество услуг и формировать дополнительные точки притяжения», — отметила заместитель руководителя агентства по туризму Красноярского края Ольга Кох.
Заявки на конкурс можно присылать до 17 июня 2026 года. Документы принимают через государственную информационную систему «Электронный бюджет».
