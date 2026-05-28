В Омске суд обязал Минздрав компенсировать лекарства ребёнку-инвалиду

Суд удовлетворил иск к региональному Минздраву по обеспечению жизненно важных препаратов.

Источник: Om1 Омск

Прокуратура Октябрьского округа Омска провела проверку по обращению жительницы города о том, что её ребёнок-инвалид не получал льготные лекарства вовремя.

Выяснилось, что мальчик страдает редким (орфанным) заболеванием и нуждается в дорогостоящих препаратах для поддержания жизни. В 2025 году сроки обеспечения лекарствами превышали три месяца, что вынуждало родителей покупать их за собственный счёт.

Проверка показала, что Минздрав региона не обеспечивал своевременное планирование и выделение бюджетных средств на препараты, что привело к перерыву в лечении.

В защиту прав ребёнка прокуратура направила иск в суд о взыскании материального и морального ущерба. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.