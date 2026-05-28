Жительница Ачинска отсудила компенсацию за лопнувшее кресло-кокон

Жительница Ачинска отсудила у продавца с Wildberries компенсацию за лопнувшее подвесное кресло. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
В ноябре прошлого года ачинка заказала на маркетплейсе Wildberries подвесное кресло-кокон за 8191 рубль. Через четыре месяца каркас кресла лопнул по сварному шву. Продавец одобрил возврат, бракованный товар отправили обратно, но деньги женщине так и не вернули. Тогда покупательница обратилась за помощью в Роспотребнадзор.
Специалисты ведомства подали иск в суд. Только после этого ООО «Локка» вернуло стоимость товара. Однако суд дополнительно взыскал с продавца в пользу потребителя: неустойку за просрочку возврата — 6 634 рубля; компенсацию морального вреда — 5 000 рублей; штраф — 5 817 рублей.
Решение уже вступило в законную силу.
