Жительница Ачинска отсудила компенсацию за лопнувшее кресло-кокон

Продавец на маркетплейсе не вернул деньги за бракованное кресло.

Жительница Ачинска отсудила у продавца с Wildberries компенсацию за лопнувшее подвесное кресло. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

В ноябре прошлого года ачинка заказала на маркетплейсе Wildberries подвесное кресло-кокон за 8191 рубль. Через четыре месяца каркас кресла лопнул по сварному шву. Продавец одобрил возврат, бракованный товар отправили обратно, но деньги женщине так и не вернули. Тогда покупательница обратилась за помощью в Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства подали иск в суд. Только после этого ООО «Локка» вернуло стоимость товара. Однако суд дополнительно взыскал с продавца в пользу потребителя: неустойку за просрочку возврата — 6 634 рубля; компенсацию морального вреда — 5 000 рублей; штраф — 5 817 рублей.

Решение уже вступило в законную силу.

Ранее мы сообщали, что жительница Назарово отсудила у предпринимателя 22 тысяч за не тот памятник.

Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
