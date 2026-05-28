Аквапарк в Красноярске могут достроить с помощью краевого бюджета

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время прямой линии рассказал о планах по строительству аквапарка.

Источник: Комсомольская правда

27 мая губернатор Михаил Котюков во время прямой линии рассказал о планах по строительству аквапарка — того самого, который находится недалеко от торгового центра «Планета» и «Арены. Север» в Красноярске. Глава региона напомнил, что это частный проект. Застройщик успел сделать подземную часть комплекса, однако из-за экономических трудностей инвестора работы заморозили.

Сейчас региональные власти прорабатывают меры поддержки. Так, планируется использовать налоговые преференции и механизмы государственно-частного партнерства.

— Мы практически нашли решение, чтобы поддержать инвестора, — сообщил глава региона.

Объект собираются возвести в «ближайшие годы». Напомним, что изначально построить аквапарк планировали еще в 2020 году.

Накануне губернатор Михаил Котюков в течение полутора часов отвечал на вопросы жителей Красноярского края. Все самые важные моменты — в нашей статье.