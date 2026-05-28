На Ачинский полигон доставили спецтехнику для предотвращения новых возгораний

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Ачинском полигоне продолжается работа по стабилизации ситуации после возгораний.

Как сообщил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин, управляющая организация АО «Автоспецбаза» доставила на объект специальный уплотнитель UM-38 «Бурлак». Технику перегнали с Красноярского полигона вместе с экипажем.

Уплотнитель предназначен для работы с отходами на полигонах. Он прессует мусор в плотный слой и ограничивает доступ воздуха, что снижает риск новых возгораний.

В отличие от обычных бульдозеров, такая техника эффективнее уплотняет отходы и помогает правильно формировать изолирующий слой.

С понедельника Ачинский полигон снова принимает отходы. По словам министра, ситуация постепенно стабилизируется.