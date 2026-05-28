На Мане стартует сплавной сезон: туристов просят соблюдать правила и беречь природу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 июня в Красноярском крае традиционно начинается рекреационный и сплавной сезон. Одним из самых популярных направлений остается река Мана.
Мана — правый приток Енисея, ее длина составляет 475 км. Самый востребованный маршрут для сплавов проходит от поселка Береть до Усть-Маны и занимает около 2−2,5 дней. По пути туристы проходят участки двух особо охраняемых природных территорий — национального парка «Красноярские Столбы» и заказника «Красноярский».
В летний сезон на реке активно используются разные плавсредства — лодки, катамараны, байдарки, сапборды и пакрафты.
Специалисты Дирекции по ООПТ напоминают, что большинство стоянок расположены в границах заказника, где действует особый режим охраны. Туристам важно соблюдать установленные правила и не оставлять мусор.