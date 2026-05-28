На Мане стартует сплавной сезон: туристов просят соблюдать правила и беречь природу

Мана — правый приток Енисея, ее длина составляет 475 км. Самый востребованный маршрут для сплавов проходит от поселка Береть до Усть-Маны и занимает около 2−2,5 дней. По пути туристы проходят участки двух особо охраняемых природных территорий — национального парка «Красноярские Столбы» и заказника «Красноярский».