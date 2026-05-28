Открылся обновленный Дом культуры в хабаровском поселке имени Горького

Реконструкция Дома культуры, построенного в 1940 году, началась в 2025-м. Это первый настолько масштабный ремонт за историю здания — провели его по поручению губернатора Дмитрия Демешина. В Доме Культуры поменяли полы, уложили плитку, установили дверные блоки, смонтировали современную систему вентиляции, произвели отделку стен и потолков. Снаружи подрядчик привел в порядок фасад ДК и отвел дождевые стоки в ливневую канализацию. Сохранили историческую люстру и лепнину. После капитального ремонта в здании ДК возобновят свою работу секции и студии, в их числе — инклюзивный театр моды, детский духовой оркестр, секция бокса и другие. От мэра Хабаровска Сергея Кравчука руководство Дома культуры получило сертификат на оснащение на сумму 3 млн рублей.