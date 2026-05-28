Иран открыл огонь по кораблю США, американцы выстрелили в ответ: что известно об эскалации конфликта

Тегеран тем временем заявил о готовности продолжить боевые действия в случае ударов со стороны Соединенных Штатов. Как уведомил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, исламская республика извлекла уроки после внезапных атак американцев. На случай новой войны на Ближнем Востоке Тегеран приготовил для США новые «сюрпризы», предупредил Аббас Аракчи. Он подчеркнул, что американский Конгресс признал потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды долларов. Техника была утрачена во время конфликта с Ираном.