Иран открыл огонь по кораблю США, американцы выстрелили в ответ: что известно об эскалации конфликта

По сведениям неназванного чиновника из США, иранские беспилотники представляли «угрозу для американских войск и коммерческого судоходства» в водах Ормузского пролива. Источник сообщил, что БПЛА запущены спустя пару часов после разоблачительного заявления главы Белого дома Дональда Трампа. Президент США опроверг утверждение Ирана о сделке по восстановлению судоходства через Ормузский пролив.
Как отметил источник, американские военные после ликвидации БПЛА нанесли удар по наземной станции управления дронами в портовом городе Бандар-Аббас. По его сведениям, Иран планировал новые запуски.
«Эти действия были взвешенными, только оборонительными и направленными на поддержание режима прекращения огня», — заверил собеседник агентства.
Иранские СМИ сообщили об отсутствии жертв и пострадавших после удара США по территории исламской республики. Как уточняется, КСИР открыл огонь по американскому судну, чтобы то не смогло пройти через Ормуз. Оно вернулось обратно.
Американский лидер четко обозначил позицию США по Ирану. Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон не пойдет на смягчение санкций против Тегерана. Он заявил, что США не будут рассматривать возможность ослабления ограничений, независимо от решения Ирана передать свои запасы высокообогащенного урана. По словам американского лидера, такого «ни в коем случае» не произойдет.
Тегеран тем временем заявил о готовности продолжить боевые действия в случае ударов со стороны Соединенных Штатов. Как уведомил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, исламская республика извлекла уроки после внезапных атак американцев. На случай новой войны на Ближнем Востоке Тегеран приготовил для США новые «сюрпризы», предупредил Аббас Аракчи. Он подчеркнул, что американский Конгресс признал потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды долларов. Техника была утрачена во время конфликта с Ираном.