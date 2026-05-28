WSJ: Пентагон обсуждает с подрядчиками увеличение производства БПЛА

Министерство обороны США ведет переговоры с производителями беспилотных летательных аппаратов по поводу наращивания выпуска дронов в стране и снижения себестоимости этих изделий, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Уточняется, что речь идёт о помощи компаниям в увеличении предложения БПЛА на рынке.
«Цель соглашений о финансировании — поддержка производителей дронов в наращивании производства, чтобы создать предложение, а также снизить цены. Финансирование не будет направлено на покупку дронов», — отмечается в публикации.
Источники газеты утверждают, что сделки пока не заключены, поскольку Пентагон продолжает проверку компаний. Соглашения, которые планирует заключить ведомство, могут предусматривать как приобретение долговых обязательств, так и покупку доли в капитале.
В статье также говорится, что в число организаций, которым могут выделить финансирование, входят компании Unusual Machines, Performance Drone Works и Neros Technologies.