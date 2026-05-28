WSJ: Пентагон обсуждает с подрядчиками увеличение производства БПЛА

Газета Wall Street Journal написала, что Пентагон намерен оказать финансовую поддержку производителям БПЛА для увеличения выпуска дронов в США.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны США ведет переговоры с производителями беспилотных летательных аппаратов по поводу наращивания выпуска дронов в стране и снижения себестоимости этих изделий, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Уточняется, что речь идёт о помощи компаниям в увеличении предложения БПЛА на рынке.

«Цель соглашений о финансировании — поддержка производителей дронов в наращивании производства, чтобы создать предложение, а также снизить цены. Финансирование не будет направлено на покупку дронов», — отмечается в публикации.

Источники газеты утверждают, что сделки пока не заключены, поскольку Пентагон продолжает проверку компаний. Соглашения, которые планирует заключить ведомство, могут предусматривать как приобретение долговых обязательств, так и покупку доли в капитале.

В статье также говорится, что в число организаций, которым могут выделить финансирование, входят компании Unusual Machines, Performance Drone Works и Neros Technologies.

Напомним, 21 мая агентство Bloomberg сообщило, что США в ходе боевых действий против Ирана потеряли пятую часть своего арсенала ударных беспилотников MQ-9 Reaper, имевшихся до начала конфликта. По данным журналистов, совокупная стоимость этих потерь оценивается в сумму, близкую к 1 млрд долларов.

