В Херсонской области прошёл форум «Волонтёры безопасности»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Молодые ребята из Геническа, Скадовска и Чаплинки прошли подготовку по действиям в случае ЧС, изучили первую помощь и правила поведения в местах массового скопления людей. Форум организовал Всероссийский студенческий корпус спасателей при поддержке нашего Министерства молодёжной политики и «Дома молодёжи».
ВСКС на протяжении 25 лет объединяет молодых людей, готовых помогать другим, ликвидировать последствия ЧС и быть добровольцами. Так у них формируется дисциплина и умение быстро принимать решения в критических ситуациях. На Херсонщине развитие добровольческого движения и культуры безопасности — важная часть работы с молодёжью. Всё больше ребят включаются в общественную деятельность и получают знания, которые нужны в реальной жизни.
Об этом сообщил ТГ-канал Владимира Сальдо.
