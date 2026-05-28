В Башкирии стартует сезон сабантуев

В ближайшую субботу, 30 мая, в Башкирии, стартует сезон народных праздников «Сабантуй». Первыми «праздник плуга», символизирующий завершение посевных работ, встретят жители Абзелиловского, Гафурийского, Зилаирского, Калтасинского и Кугарчинского районов.
Традиционные народные гуляния с национальной борьбой «курэш», конными скачками, бегом в мешках, ярмарками и угощением блюдами национальной кухни продлятся в республике до середины июля. Основной поток торжеств запланирован на 6 июня. В этот день сабантуй пройдёт сразу в 20 районах. Следующие массовые гуляния пройдут
Важная информация для гостей и участников праздника: в дни проведения сабантуев на территориях соответствующих муниципалитетов вводится запрет на розничную продажу алкогольной продукции.
Как поясняют в минторговли республики, эта мера направлена на обеспечение безопасности и правопорядка во время массовых народных гуляний. Ограничения не распространяются на предприятия общественного питания — кафе, бары и рестораны.
Жителей и гостей республики призывают с пониманием отнестись к временным ограничениям и провести праздник в соответствии с народными традициями — с песнями, плясками, национальными угощениями и, конечно, без спиртного.
Напомним, что «сухой закон» в Башкирии традиционно действует также в дни «Последнего звонка», День молодежи, День знаний и в определенные дни новогодних каникул.