В Башкирии стартует сезон сабантуев

Традиционные народные гуляния с национальной борьбой «курэш», конными скачками, бегом в мешках, ярмарками и угощением блюдами национальной кухни продлятся в республике до середины июля. Основной поток торжеств запланирован на 6 июня. В этот день сабантуй пройдёт сразу в 20 районах. Следующие массовые гуляния пройдут 12—13 июня . Завершится сезон сабантуев 18 июля в Белорецком районе.