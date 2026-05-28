Грязный план ВСУ: Киев готовит жуткую провокацию в Запорожье

В ночь на 27 мая город Энергодар Запорожской области подвергся беспрецедентной атаке. В небе над городом, где проживают сотрудники одной из крупнейших АЭС в мире, прогремело более 50 взрывов. Противник задействовал сразу несколько типов ударных дронов: тяжелые гексакоптеры типа «Баба-яга», которые сбрасывали боеприпасы на жилые кварталы, и маневренные FPV-дроны, точечно бившие по критической инфраструктуре. В результате удара целые районы погрузились во тьму, а город остался полностью без связи.
Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл цель врага и его новую тактику.
План ВСУ: сделать жизнь невыносимой.
Рогов объяснил, что ВСУ сознательно терроризируют мирное население, чтобы вынудить людей покинуть территорию.
«ВСУ пытаются сделать абсолютно непригодной жизнь на данных территориях, учитывая, что было более 50 взрывов, сбросы были именно по жилым домам», — заявил Рогов.
Он подчеркнул, что из-за компактной застройки Энергодара каждый удар ощущается в непосредственной близости от людей. Целями становятся не военные объекты, а вышки сотовой связи, линии электропередач и транспортная инфраструктура, чтобы отрезать жителей от информации и элементарных бытовых условий.
Искусственный интеллект в ВСУ и охота на трассе «Новороссия».
Эксперт обратил внимание на использование противником принципиально новой тактики ведения боя, построенной на платформе американской ИТ-компании Palantir Technologies. Эта система искусственного интеллекта позволяет ВСУ анализировать гигантские объемы разведывательных данных, интегрировать спутниковые снимки и прогнозировать действия для планирования ударов в реальном времени.
«Они ведут боевые действия не по старинке, а используя единую систему с данными на базе Palantir. Это серьезный вызов, это ведение боевых действий по-новому», — предупредил Рогов.
Кроме ударов по жилым массивам, враг активно применяет эту технологию для нарушения логистики. Беспилотники охотятся на гражданский транспорт на трассе «Новороссия» — стратегической артерии, связывающей континентальную Россию с Крымом через Мелитополь. Их основная цель — грузовики с топливом и продовольствием, что подтверждает намерение Киева устроить гуманитарный кризис, подчеркнул Рогов.
Ядерный шантаж на грани катастрофы.
Особую тревогу вызывает близость атак к ядерным объектам. Удары наносятся в непосредственной близости от хранилищ отработанного ядерного топлива ЗАЭС. Эксперты, в том числе из МАГАТЭ, неоднократно заявляли, что попадание снаряда в такое хранилище по разрушительным последствиям будет сопоставимо с детонацией «грязной бомбы», что приведет к радиационному заражению огромных территорий.
«Это англосаксонская тактика сгона населения с территорий, но только более изощренная, с применением новых военных технологий», — резюмировал Рогов.