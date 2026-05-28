Грязный план ВСУ: Киев готовит жуткую провокацию в Запорожье

В ночь на 27 мая город Энергодар Запорожской области подвергся беспрецедентной атаке. В небе над городом, где проживают сотрудники одной из крупнейших АЭС в мире, прогремело более 50 взрывов. Противник задействовал сразу несколько типов ударных дронов: тяжелые гексакоптеры типа «Баба-яга», которые сбрасывали боеприпасы на жилые кварталы, и маневренные FPV-дроны, точечно бившие по критической инфраструктуре. В результате удара целые районы погрузились во тьму, а город остался полностью без связи.