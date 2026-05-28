Задержание митрополита Илариона вызвало непонимание у настоятеля подворья церкви

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Митрополит Иларион известен как человек благочестивый и духовный, ситуация с его задержанием в Чехии вызвала непонимание. Об этом заявил ТАСС настоятель подворья Православной церкви Чешских земель и Словакии в Москве архимандрит Серафим (Шемятовский).
«Я знаю владыку Илариона около 30 лет и знаю как человека благочестивого и духовного, поэтому то, что сейчас произошло в Чехии, это просто вызвало некое даже не то что недоумение, а просто непонимание, как можно так опорочить человека, подсунуть какие-то там пакетики», — сказал настоятель.
Полиция в Чехии 25 мая задержала митрополита Илариона после получения анонимного сигнала о том, что он якобы перевозит наркотики в своем автомобиле. Митрополит категорически отвергал причастность к незаконному хранению запрещенных веществ, называя свое задержание провокацией. Данному инциденту предшествовал длительный период давления на митрополита Илариона и православную общину в Карловых Варах. Во вторник стало известно, что митрополит освобожден, обвинения ему не предъявлены. В среду он уехал из Чехии.