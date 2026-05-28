«Полёт. Новый рейс»: вторую очередь ЖК в Хабаровске анонсировал ООО СЗ «ЦИТ»

— Изначально, когда мы приступали к первой очереди, с учётом того, что площадка перспективная, технические условия были выполнены с запасом мощности на четыре дома: два — «Полёт» и ещё два — «Полёт. Новый рейс». И ещё остаётся резерв, — рассказывает Вадим Квасницкий. — Если объяснить простыми словами, то, например, когда достаточно положить трубу диаметром 100 миллиметров, мы кладём 300-миллиметровую. Чтобы был резерв. Это предусмотрительно и очень дорого — компания затратила почти 100 миллионов рублей. После завершения строительства всё это будет безвозмездно передано в муниципальную собственность, а город получит новые сети.