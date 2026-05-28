«Полёт. Новый рейс»: вторую очередь ЖК в Хабаровске анонсировал ООО СЗ «ЦИТ»

Строительная компания ООО СЗ «ЦИТ» рассказала о своих новых проектах, подготовительная работа над которыми уже находится в активной фазе, а само строительство начнётся в текущем году. Застройщик поделился планами на большой презентации, где присутствовали представители агентств недвижимости, риелторы и СМИ.
Первые два дома ЖК «Полёт» в Хабаровске на улице Шкотова — уже состоявшийся проект, и на некоторых деталях стоит остановиться подробнее.
«Полёт» готовят к сдаче. Это произойдёт совсем скоро — 2 июня, после чего новосёлы получат ключи от своих квартир. Завершены установка фасадов и отделочные работы, помещения прибраны и помыты. Как и было предусмотрено планом, на придомовой территории оборудованы детские площадки, зоны отдыха и парковки.
Свободных квартир в комплексе почти не осталось — жильё раскуплено на 95%. В ЖК «Полёт» представлены в основном двух— и трёхкомнатные квартиры. Есть однокомнатные квартиры, двухкомнатные — в классическом и евроформате, а также трёхкомнатные квартиры евроформата. В евроформате кухня объединена с гостиной. Владельцы могут за отдельную плату заказать базовую отделку помещений или ремонт под ключ.
Квартиры передадут владельцам полностью оснащёнными электропроводкой, а это большое преимущество, ведь далеко не все застройщики выполняют такие работы. В жилье уже будут установлены счётчики электроэнергии, воды и отопления, что позволит владельцам самостоятельно регулировать обогрев и, соответственно, платить меньше.
Всем этим параметрам будет соответствовать и вторая очередь комплекса, который увеличится вдвое. ЖК «Полёт. Новый рейс» в районе улиц Шкотова и Приморской будет примыкать к территории первых двух домов.
— К строительству планируются два десятиэтажных жилых дома: первый — двухподъездный, второй — трёхподъездный. В домах предусмотрены коммерческие помещения. Это удобно для жильцов. В одном из наших ЖК, например, прямо на первом этаже открылся продуктовый магазин, — рассказала заместитель директора по развитию ЦИТ-Строй Александра Хмарук. — В домах «Полёт. Новый рейс» предполагаются сквозные подъезды: один выход — на парковку, другой — на площадку для отдыха. Дома первой и второй очереди в перспективе жильцы смогут объединить в общую закрытую территорию.
Возведение домов запланировано на начало осени, но и сейчас застройщику есть чем заняться. Уже идут подготовительные работы.
— В настоящий момент освобождаем площадку от объектов некапитального строительства, вывозим их, очищаем территорию, — рассказал заместитель директора ЦИТ Вадим Квасницкий. — Уже зашли геологи на объект. Строительство начнётся в сентябре 2026 года, а вместе с ним стартуют продажи квартир во второй очереди.
Зачастую застройщики сталкиваются с тем, что будущая площадка занята несанкционированной застройкой или гаражами. Место под строительство второй очереди «Полёта» занимают некапитальные гаражи. Такая ситуация потребовала решения, приемлемого для всех сторон, и в ООО СЗ «ЦИТ» его нашли. Всего подлежит вывозу 320 гаражей, с владельцами которых удалось договориться.
— Мы постарались найти площадку где-то поблизости. В этом же районе, в пятистах метрах, есть ГСК и подъездные пути к нему. Под гаражи расчищена площадка, выполнены отсыпка и утрамбовка. Мы всё сделали за свой счёт, — рассказал Вадим Квасницкий. — Сначала многие были категорически против, но после того, как площадку посмотрели, ситуация изменилась.
Важнейший вопрос — снабжение новостроек ресурсами: водой, теплоснабжением и водоотведением. Дома растут, и мощности коммуникаций должны учитывать увеличивающееся число потребителей. Застройщик позаботился об этом заранее.
— Изначально, когда мы приступали к первой очереди, с учётом того, что площадка перспективная, технические условия были выполнены с запасом мощности на четыре дома: два — «Полёт» и ещё два — «Полёт. Новый рейс». И ещё остаётся резерв, — рассказывает Вадим Квасницкий. — Если объяснить простыми словами, то, например, когда достаточно положить трубу диаметром 100 миллиметров, мы кладём 300-миллиметровую. Чтобы был резерв. Это предусмотрительно и очень дорого — компания затратила почти 100 миллионов рублей. После завершения строительства всё это будет безвозмездно передано в муниципальную собственность, а город получит новые сети.
Проект «Полёт» реализуется в соответствии с программой комплексного развития территорий. ООО СЗ «ЦИТ» планомерно реализует проект жилого комплекса, соблюдая обязательства перед городом и жителями. Этот проект станет важным вкладом в развитие инфраструктуры, улучшение городской среды и повышение привлекательности города.
