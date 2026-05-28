Молодого человека из Черемхова задержали за демонстрацию запрещённой символики в соцсетях

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России, на демонстрируемых фото содержался логотип одной из запрещенных экстремистских криминальных субкультур. Молодого человека задержали и доставили в отделение полиции. На месте оперативникам нарушитель рассказал, что размещал фото осознанно и понимал, что символика на них нарушает законы РФ, однако продолжал вести канал и делать противоправные публикации.