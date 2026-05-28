Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодого человека из Черемхова задержали за демонстрацию запрещённой символики в соцсетях

Местный житель размещал фото с логотипом экстремистской субкультуры.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 28 мая. В Черемхове полицейские в ходе мониторинга соцсетей обнаружили публичный канал одного из мессенджеров, в котором молодой человек открыто демонстрировал запрещённую символику. Нарушителем оказался 20-летний местный житель.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России, на демонстрируемых фото содержался логотип одной из запрещенных экстремистских криминальных субкультур. Молодого человека задержали и доставили в отделение полиции. На месте оперативникам нарушитель рассказал, что размещал фото осознанно и понимал, что символика на них нарушает законы РФ, однако продолжал вести канал и делать противоправные публикации.

Материалы из постов в соцсети направили на экспертизу для дальнейшего разбирательства. Нарушителю за публичную демонстрацию запрещённой символики грозит административная ответственность.

В полиции напомнили, что за повторное нарушение предусмотрена уголовная статья. Максимальный срок наказания — 4 года лишения свободы.

Ранее агентство рассказывало, что жительницы Приангарья пропагандировали деятельность экстремистской организации. Женщины размещали на фасаде дома, а также видеозаписей в интернете, содержащих негативную оценку Конституции РФ.