Молодого человека из Черемхова задержали за демонстрацию запрещённой символики в соцсетях

IrkutskMedia, 28 мая. В Черемхове полицейские в ходе мониторинга соцсетей обнаружили публичный канал одного из мессенджеров, в котором молодой человек открыто демонстрировал запрещённую символику. Нарушителем оказался 20-летний местный житель.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России, на демонстрируемых фото содержался логотип одной из запрещенных экстремистских криминальных субкультур. Молодого человека задержали и доставили в отделение полиции. На месте оперативникам нарушитель рассказал, что размещал фото осознанно и понимал, что символика на них нарушает законы РФ, однако продолжал вести канал и делать противоправные публикации.
Материалы из постов в соцсети направили на экспертизу для дальнейшего разбирательства. Нарушителю за публичную демонстрацию запрещённой символики грозит административная ответственность.
В полиции напомнили, что за повторное нарушение предусмотрена уголовная статья. Максимальный срок наказания — 4 года лишения свободы.
Ранее агентство рассказывало, что жительницы Приангарья пропагандировали деятельность экстремистской организации. Женщины размещали на фасаде дома, а также видеозаписей в интернете, содержащих негативную оценку Конституции РФ.