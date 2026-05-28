В Хабаровском крае 1 июня запретят продажу алкоголя

Такие «трезвые дни» в Хабаровском крае вводят несколько раз в год. Помимо 1 июня, продажу алкоголя ограничивают 27 июня в День молодёжи и 1 сентября в День знаний. Если День знаний выпадает на воскресенье, запрет переносится на 2 сентября.