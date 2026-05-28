В Хабаровском крае 1 июня запретят продажу алкоголя

В Хабаровском крае 1 июня временно ограничат продажу алкоголя. Запрет будет действовать в Международный день защиты детей, когда в регионе традиционно проходят семейные праздники, концерты и мероприятия для школьников.
Ограничение установлено краевым законом и касается розничной продажи спиртного в магазинах. В этот день нельзя будет купить не только крепкие напитки, но и пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.
При этом запрет не распространяется на бары, кафе и рестораны. Там алкоголь могут продавать при оказании услуг общественного питания, если заведение работает в обычном формате и соблюдает установленные правила.
Такие «трезвые дни» в Хабаровском крае вводят несколько раз в год. Помимо 1 июня, продажу алкоголя ограничивают 27 июня в День молодёжи и 1 сентября в День знаний. Если День знаний выпадает на воскресенье, запрет переносится на 2 сентября.
Жителям края стоит заранее учитывать ограничение, чтобы не столкнуться с неожиданным отказом на кассе. Для торговых точек нарушение запрета может обернуться проверками и штрафами, поэтому магазины в такие даты обычно заранее убирают алкоголь с продажи.