Чем полезна морковь, специалисты рассказали красноярцам

Диетологи Роспотребнадзора рассказали, что морковь, которая известна человечеству уже более 4 тысяч лет, считается одним из самых полезных овощей. Польза моркови Богата витаминами В, К, С, калием, марганцем и клетчаткой. Содержит мало калорий — всего 35 ккал на 100 г. На 87% состоит из воды. Содержит бета-каротин, который в организме человека превращается в витамин А. Для лучшего усвоения бета-каротина, диетологи советуют употреблять морковь, прошедшую термическую обработку. Во время варки или тушения клеточные мембраны овоща размягчаются, не остается грубых растительных волокон, что облегчает усвоение. Однако диабетикам нужно иметь в виду, что вареная морковь имеет довольно высокий гликемический индекс по сравнению с сырой, — после ее употребления уровень сахара в крови может резко повыситься.