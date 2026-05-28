В Братске 30 мая частично ограничат движение автомобилей по проспекту Ленина и временно поменяют схему движения автобусов

Временное прекращение движения транспортных средств
С 8 утра 30 мая будет временно прекращено движение транспортных средств по следующим направлениям:
Проспект Ленина (от пересечения с улицей Подбельского до пересечения с улицей Обручева).
Улица Советская у домов № 1 и № 2.
Перекресток бульвара Победы с проспектом Ленина.
Изменение движения автобусов
В связи с перекрытием движения, маршруты автобусов будут изменены следующим образом:
Маршрут № 21
«Автостанция — Космонавтов (кольцевой)».
Выполняется по бульвару Космонавтов без заезда на ул. Советскую.
Маршрут № 28к
«Советская — Водозабор».
С остановочного пункта «Колосок»: выезд на четную сторону ул. Советской, по ул. Энгельса, б-р Космонавтов, по ул. Депутатской и далее по маршруту.
Маршрут № 42
«Автостанция — 23-й микрорайон».
С остановочного пункта «Колосок»: выезд на четную сторону ул. Советской, по ул. Энгельса, б-р Космонавтов и далее по маршруту.
Маршрут № 43
«Автостанция — 27-й микрорайон».
Перенаправлен с проспекта Ленина на ул. Депутатскую на участке автомобильной дороги от ул. Подбельского до ул. Обручева.
Ограничения для передвижения автомобилей будут сняты в 16:00.