Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске 30 мая частично ограничат движение автомобилей по проспекту Ленина и временно поменяют схему движения автобусов

В Братске утром и днем 30 мая временно ограничат автомобильное движение по проспекту Ленина. Это связано с проведением спортивного мероприятия. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на мэрию Братска.

Источник: ТК Город

Временное прекращение движения транспортных средств

С 8 утра 30 мая будет временно прекращено движение транспортных средств по следующим направлениям:

  • Проспект Ленина (от пересечения с улицей Подбельского до пересечения с улицей Обручева).

  • Улица Советская у домов № 1 и № 2.

  • Перекресток бульвара Победы с проспектом Ленина.

Изменение движения автобусов

В связи с перекрытием движения, маршруты автобусов будут изменены следующим образом:

Маршрут № 21
«Автостанция — Космонавтов (кольцевой)».

  • Выполняется по бульвару Космонавтов без заезда на ул. Советскую.

Маршрут № 28к
«Советская — Водозабор».

  • С остановочного пункта «Колосок»: выезд на четную сторону ул. Советской, по ул. Энгельса, б-р Космонавтов, по ул. Депутатской и далее по маршруту.

Маршрут № 42
«Автостанция — 23-й микрорайон».

  • С остановочного пункта «Колосок»: выезд на четную сторону ул. Советской, по ул. Энгельса, б-р Космонавтов и далее по маршруту.

Маршрут № 43
«Автостанция — 27-й микрорайон».

  • Перенаправлен с проспекта Ленина на ул. Депутатскую на участке автомобильной дороги от ул. Подбельского до ул. Обручева.

Ограничения для передвижения автомобилей будут сняты в 16:00.