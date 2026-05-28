Иркутян приглашают на встречу коллекционеров

Иркутяне могут посетить ее или принять участие, представив свою коллекцию. Вход свободный.
Организатором выступает Иркутский клуб коллекционеров при поддержке администрации областного центра.
На мероприятии можно получить консультацию по любому направлению коллекционирования, купить, продать, обменять предметы, узнать об их подлинности и ценности.
Опытные коллекционеры расскажут о систематизации, оценке, правильных способах обработки, чистки и хранения изделий, использовании каталогов, создании описи и экономической грамотности в данной сфере деятельности.
«Региональная встреча Иркутского клуба коллекционеров — это собрание профессионалов, специалистов, любителей и частных лиц, интересующихся историей своего региона, делами и жизнью страны, народа, мира. На встрече можно будет увидеть много интересного, зачастую больше, чем в музеях. При этом в большинстве случаев всё это можно подержать в руках», — отмечают организаторы.
Для тех, кто хочет представить свою коллекцию, столы предоставляются бесплатно, сообщает пресс-служба мэрии. Количество мест ограничено.
