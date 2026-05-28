Овощи в красноярских теплицах проверили на нитраты и пестициды

Специалисты Россельхознадзора проверяют безопасность овощей, выращенных в закрытом грунте в теплицах Красноярского края. Первой под проверку попала продукция комплекса в Емельяновском районе.
Для исследования отобрали пробы салата листового, салата фриллис, огурцов и базилика. Овощи и зелень проверили на содержание остаточных количеств действующих веществ пестицидов и нитратного азота.
Результаты показали, что продукция безопасна: содержание нитратов и пестицидов не превышает допустимых норм.
