Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овощи в красноярских теплицах проверили на нитраты и пестициды

Специалисты Россельхознадзора проверяют безопасность овощей, выращенных в закрытом грунте в теплицах Красноярского края.

Специалисты Россельхознадзора проверяют безопасность овощей, выращенных в закрытом грунте в теплицах Красноярского края. Первой под проверку попала продукция комплекса в Емельяновском районе.

Для исследования отобрали пробы салата листового, салата фриллис, огурцов и базилика. Овощи и зелень проверили на содержание остаточных количеств действующих веществ пестицидов и нитратного азота.

Результаты показали, что продукция безопасна: содержание нитратов и пестицидов не превышает допустимых норм.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.