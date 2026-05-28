Прохладная погода задержится в Волгограде до конца весны

Ждать кардинальных перемен и возвращения лета накануне его календарного начала горожанам пока не стоит. Волгоградская область завершит рабочую неделю пронизывающим ветром и 19−20 градусами тепла на термометрах. В субботу же жители региона получат новую порцию дождей. Столбики термометров поднимутся лишь до +17 — +19 градусов в Волгограде и до +12 — +17 градусов — в области. Ночью в отдельных районах температура и вовсе обрушится до нуля.