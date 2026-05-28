Более 50 тысяч деревьев и кустарников обработают в Иркутске от горностаевой моли

В этом году запланировано обезопасить от вредителей более 50 тысяч деревьев и кустарников, а также 20 тысяч квадратных метров живой изгороди.
«Работы проводим в парках, скверах, на бульварах и других общественных территориях, а также вдоль автомобильных дорог. Препарат подается под давлением, что позволяет равномерно распределить состав по всей кроне дерева», — рассказала начальник отдела благоустройства и озеленения МКУ «Городская среда» Анастасия Исупова.
В течение нескольких дней после опрыскивания не рекомендуется прикасаться к зеленым насаждениям. На них специалисты размещают таблички для информирования населения.
Обработку проводят дважды разными препаратами. Второй этап запланирован на конец июня, сообщает пресс-служба администрации города.
При обнаружении вредителей в городе необходимо обратиться в МКУ «Городская среда» по телефону: