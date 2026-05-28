Более 50 тысяч деревьев и кустарников обработают в Иркутске от горностаевой моли

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре приступили к обработке зеленых насаждений от горностаевой моли.

Источник: НИА Байкал

В этом году запланировано обезопасить от вредителей более 50 тысяч деревьев и кустарников, а также 20 тысяч квадратных метров живой изгороди.

«Работы проводим в парках, скверах, на бульварах и других общественных территориях, а также вдоль автомобильных дорог. Препарат подается под давлением, что позволяет равномерно распределить состав по всей кроне дерева», — рассказала начальник отдела благоустройства и озеленения МКУ «Городская среда» Анастасия Исупова.

В течение нескольких дней после опрыскивания не рекомендуется прикасаться к зеленым насаждениям. На них специалисты размещают таблички для информирования населения.

Обработку проводят дважды разными препаратами. Второй этап запланирован на конец июня, сообщает пресс-служба администрации города.

При обнаружении вредителей в городе необходимо обратиться в МКУ «Городская среда» по телефону: 8 (3952) 48−69−32, на придомовых территориях многоквартирных жилых домов — в управляющую компанию. Садоводам и собственникам земельных участков нужно провести обработку самостоятельно.