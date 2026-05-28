Губернатор Михаил Котюков поручил убрать гору грунта у мэрии Красноярска

27 мая губернатор Михаил Котюков во время прямой линии рассказал о работе над проектом метротрама в Красноярске. По его словам, строительство подземки идет, но в некоторых местах работа встала на паузу из-за поиска технических решений.
«Вопросов много, и у меня вопросов немало. Мы строим сегодня очень сложный объект», — говорит губернатор.
Михаил Котюков отметил, что много времени ушло на проектировку. Однако все решения уже найдены, есть оценка стоимости и нормативные сроки строительства всех этапов.
Также он поручил убрать огромную кучу земли рядом со зданием администрации города. Если подрядчик этого не сделает, то власти привлекут «соответствующие органы».
