Москва и Минск продолжают работу по созданию истребителя Су-75

«В настоящее время проводится работа с белорусскими партнерами по самым разным проектам в области разработки и производства различной авиационной техники, в том числе и самолета Су-75», — сообщили в ФСВТС в рамках Первого международного форума по безопасности.
Кроме того, в службе уточнили, что самолеты Су-57 и Су-75 — это машины разных классов и предназначены для решения разных задач. Поэтому утверждение, что Су-75 является альтернативой Су-57Э, не вполне корректно, подчеркнули в ФСВТС.
Международный форум по безопасности проходит под эгидой Совета безопасности РФ с 26 по 29 мая в Московской области.
Легкий тактический самолет Checkmate (Су-75) пятого поколения разработки «Сухого» был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация модели истребителя состоялась в том же году на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев ранее сообщал, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из других стран.