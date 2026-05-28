Два пляжа официально откроют с 1 июня в Красноярске

Положительные заключения Роспотребнадзора уже получили пляж на озере «Зеркальное» и залив «Стрелка» у вантового моста в Татышев-парке. Готовится к запуску ещё одна площадка на том же острове — у Октябрьского моста, сейчас её проверяют специалисты.