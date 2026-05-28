Два пляжа официально откроют с 1 июня в Красноярске

С понедельника в Красноярске начнут работу первые официальные места для купания и отдыха у воды. Об этом сообщил мэр Сергей Верещагин.
Положительные заключения Роспотребнадзора уже получили пляж на озере «Зеркальное» и залив «Стрелка» у вантового моста в Татышев-парке. Готовится к запуску ещё одна площадка на том же острове — у Октябрьского моста, сейчас её проверяют специалисты.
Каждый пляж оборудуют по всем требованиям безопасности. С 9:00 до 21:00 там будут дежурить спасатели.
Губернатор поручил усилить контроль за популярными, но неофициальными местами купания. При краевой поддержке установят 7 спасательных постов — на Абаканской протоке, в озере-парке «Октябрьский» и в Песчанке.
Глава региона признал, что легальных пляжей с возможностью плавать в открытой воде в Красноярске недостаточно, и пообещал искать решения. Главное препятствие — далеко не везде такие места можно сделать безопасными, а это самый важный критерий.
