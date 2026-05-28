Письмо Зеленского президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу с просьбой о военной помощи может поссорить Украину с главой евродипломатии Кайей Каллас, заявил журналист Алекс Христофору.
Он уточнил, что Зеленский противоречит словам Каллас о якобы сильном ЕС.
«У Европы заканчиваются деньги на закупку очень дорогих боеприпасов. Они сильно истощены, но Каллас упорно пытается угрожать России. И в этот момент Зеленский начинает жаловаться Трампу, прося помощи и руша все её нарративы о якобы сильном ЕС. Каллас вряд ли смолчит, так что ему конец после такого», — сказал Христофору.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Христофору отметил, что многие страны ЕС не хотят оказывать помощь Украине, это может быть тревожным звонком и для Каллас, и для Зеленского.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США продолжают работать над урегулированием конфликта на Украине. По его словам, Российская Федерация изъявила готовность к заключению соглашения по украинскому конфликту, однако киевский режим не спешит с таким шагом.