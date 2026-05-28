В Шахтинском казачьем кадетском корпусе открылся класс имени Героя России Владимира Жоги

«Сегодня важный день. После шести лет пребывания в этих стенах вы покидаете кадетский корпус. Вам давали знания, компетенции, прививали казачью культуру, приучали к порядку, ответственности. Сегодня вы передаете знамя кадета своим младшим товарищам. Важно, чтобы те, кто идут вам на смену, были не менее достойны того высокого звания, которые вы будете носить всю оставшуюся жизнь. Главное, что вы должны вынести из этих стен, — что вы донские казаки. Это высокое звание и большая ответственность. Мы с вами должны быть достойны памяти наших отцов, дедов и прадедов», — подчеркнул глава Ростовской области.