В Шахтинском казачьем кадетском корпусе открылся класс имени Героя России Владимира Жоги

27 мая в Шахтинском генерала Я. П. Бакланова казачьем кадетском корпусе открылся класс, которому присвоено имя Героя РФ и Героя ДНР, командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. В церемонии приняли участие отец героя Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Артем Жога и Юрий Слюсарь посетили музей кадетского корпуса, пообщались с выпускниками и их родителями.
В этот день у кадет-баклановцев был двойной праздник — прошло также торжественное построение, посвященное последнему звонку. Ребята попрощались со знаменем, под которым стояли все эти годы, и передали его младшим товарищам. Ежегодно 95% выпускников корпуса продолжают обучение в высших учебных заведениях, 85% из них поступают в вузы силовых структур.
«Вы не понаслышке знаете, что такое — сражаться за Отчизну. У многих родные и близкие имеют за плечами боевой опыт, у кого-то родители и старшие друзья сейчас выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Уверен, вы станете им достойной сменой. Я говорю не только про военную службу. В гражданских профессиях, в системе государственного управления, в промышленности сегодня крайне нужны профессионалы, готовые трудиться на совесть, с полной самоотдачей», — обратился к воспитанникам кадетского корпуса Артём Жога.
Юрий Слюсарь отметил, что корпусу есть чем гордиться: более 150 выпускников являются участниками специальной военной операции. Большинство из них награждены государственными наградами.
«Сегодня важный день. После шести лет пребывания в этих стенах вы покидаете кадетский корпус. Вам давали знания, компетенции, прививали казачью культуру, приучали к порядку, ответственности. Сегодня вы передаете знамя кадета своим младшим товарищам. Важно, чтобы те, кто идут вам на смену, были не менее достойны того высокого звания, которые вы будете носить всю оставшуюся жизнь. Главное, что вы должны вынести из этих стен, — что вы донские казаки. Это высокое звание и большая ответственность. Мы с вами должны быть достойны памяти наших отцов, дедов и прадедов», — подчеркнул глава Ростовской области.
