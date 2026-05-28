«Каролина» в третий раз обыграла «Монреаль» в плей-офф НХЛ. У Свечникова гол

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. «Каролина» со счетом 4:0 обыграла «Монреаль» в четвертом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голы забили Себастьян Ахо (15-я минута), Джордан Стаал (17), Логан Стэнковен (18) и Андрей Свечников (59). Российский защитник «Каролины» Александр Никишин не отметился результативными действиями.
Свечников забросил 26-ю шайбу в Кубке Стэнли и вышел на чистое 14-е место в списке лучших снайперов турнира среди россиян. Нападающий «Каролины» обошел по этому показателю олимпийского чемпиона в составе сборной СССР Валерия Каменского. Рекордсменом является капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, на счету которого 77 голов в плей-офф. На 13-й позиции располагается обладатель Кубка Стэнли форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин (28).
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Каролины». Пятая игра противостояния пройдет на домашней арене «Каролины» в ночь на 30 мая по московскому времени.
«Каролина» по итогам регулярного чемпионата выиграла Столичный дивизион. В первом раунде команда со счетом 4−0 в серии обыграла «Оттаву», во втором раунде подопечные Рода Бриндамора с таким же счетом победили «Филадельфию». «Монреаль» в регулярном чемпионате стал третьим в Атлантическом дивизионе. На старте плей-офф команда была сильнее «Тампы», во втором раунде переиграла «Баффало», обе серии завершились со счетом 4−3.
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.