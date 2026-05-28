Два депутата Волгоградской облдумы раскрыли доходы своих семей

С этого года депутаты, а также лица, замещающие госдолжности, могут вообще не заполнять соответствующие декларации. Рассказать о своих финансах им теперь придется только при назначении и избрании на должность, при совершении крупных покупок, при переводе из другого органа власти и при попадании в кадровый резерв.