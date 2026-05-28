Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна жестко высказалась в адрес нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Конгрессвумен осудила его за препятствование мирной сделке. Она назвала Зеленского главной помехой на пути к достижению соглашения с РФ. Пост с таким содержанием Анна Паулина Луна опубликовала в соцсети Х.
Конгрессвумен заявила, что американский лидер Дональд Трамп по-прежнему намерен заключить мирную сделку между Москвой и Киевом. Однако Зеленский этому препятствует. Член Палаты представителей считает, что об этой позиции Киева должны знать все.
«Вы мешаете сделке о мире, Владимир. Пришло время ее принять. Не говоря уже о том, что вы отказываетесь от проведения выборов», — напомнила Анна Паулина Луна.
После ответного удара ВС РФ по военным объектам в Киеве Зеленский написал срочное письмо Дональду Трампу. Он сообщил о серьезном дефиците средств ПВО у Украины. Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал такой шаг «полным отчаянием».