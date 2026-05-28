Татьяна Тарасова объяснила, почему не будет работать в школе Алины Загитовой

В начале мая фигуристка Александра Трусова поделилась с подписчиками, что хочет выполнить пятерной прыжок. Есть ли шансы у спортсменки выполнить сложный элемент, рассказала Татьяна Тарасова. Трусова вошла в Книгу рекордов Гиннесса как первая фигуристка, которая успешно исполнила четверные лутц и флип. Пятерные прыжки в фигурном катании разрешили в 2024 году. Это произошло после выступления американского фигуриста Ильи Малинина. Он выполнил четверной аксель.