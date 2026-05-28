Татьяна Тарасова объяснила, почему не будет работать в школе Алины Загитовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катания Татьяна Тарасова объяснила, почему не будет работать в школе олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
— Я 60 лет отработала и сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе и от Алины, и от всех других граждан, — заявила она изданию Sport24.
Открытие школы Загитовой запланировано в Казани на 1 сентября.
В начале мая фигуристка Александра Трусова поделилась с подписчиками, что хочет выполнить пятерной прыжок. Есть ли шансы у спортсменки выполнить сложный элемент, рассказала Татьяна Тарасова. Трусова вошла в Книгу рекордов Гиннесса как первая фигуристка, которая успешно исполнила четверные лутц и флип. Пятерные прыжки в фигурном катании разрешили в 2024 году. Это произошло после выступления американского фигуриста Ильи Малинина. Он выполнил четверной аксель.
Ранее о шансах Трусовой вернуться на мировой уровень высказался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, у нее есть все шансы составить конкуренцию современным фигуристам. Также он пожелал спортсменке выступать не только на родине, но и на международных соревнованиях.