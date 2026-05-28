Александр Скрябин доложил на заседании Правительства РО о готовности города к летней оздоровительной кампании 2026 года

Уже на следующей неделе лето вступит в свои права, а вместе с ним для ростовских школьников наступят долгожданные каникулы.
О том, что делается Администрацией города совместно с Минобром региона, чтобы для юных ростовчан они прошли ярко и с пользой, глава города Александр Скрябин доложил на заседании Правительства Ростовской области.
Главное из выступления главы города:
— На базе школ города будет открыто 92 лагеря с дневным пребыванием, отдохнуть в которых смогут более 12 000 детей. Там их ждут посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок и других учреждений культуры, организация пеших прогулок по городу и экскурсий по знаковым местам, спорт и общение ;
— В 16 учреждениях дополнительного образования будет организована работа площадок с трехчасовым пребыванием для более чем 25 тыс. детей. На этих площадках будут проводиться досуговые и спортивные мероприятия, учебно-тренировочные сборы юных спортсменов, экскурсии и походы.
— В течение всего лета продолжат работу кружки и секции, а также будут организованы профильные смены по основным направлениям деятельности для более чем 30 тыс. детей, которые будут проводить лето в родном городе.
— Лагерь «Смена» в г. Сочи летом примет 5 тематических смен. Те, кто в течение года проявил себя в учебе и общественной деятельности выберут смену по своим интересам.
— Особое внимание детям из семей участников СВО. Для них предусмотрены как путёвки от Министерства образования Ростовской области, так и места в лагерях с дневным пребыванием. Такую же поддержку получат и дети из семей в трудной жизненной ситуации.
— Для родителей и организаций предусмотрено 9 тысяч компенсаций за самостоятельно приобретаемые путевки. Размер компенсаций — от 50 до 100% стоимости путевки.
— Те юноши и девушки, которые в период каникул захотят освоить азы профессий, или просто подработать получат такую возможность в 133 предприятиях и организациях города.
— Всего обеспечены всеми формами отдыха, оздоровления и занятости этим летом будет более 122 тысяч юных ростовчан. Наша задача, чтобы это лето оставило у них яркие и позитивные воспоминания.
