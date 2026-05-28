Народные приметы на 29 мая: чего нельзя делать в день Федора Житника?

День Федора Житника крестьяне считали удачным для работы в поле и огороде. За дела люди старались браться как можно раньше, но завтрак никогда не пропускали. Считалось, что без этого приема пищи сил не будет. А чтобы укрепить здоровье, сразу после пробуждения наши предки выходили во двор, чтобы пройтись по мокрой от росы траве.