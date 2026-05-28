Народные приметы на 29 мая: чего нельзя делать в день Федора Житника?

29 мая верующие вспоминают преподобного Феодора Освященного, в народном календаре — Федор Житник. На Руси с этим днем было связано немало суеверий и строгих запретов. Тем, кто нарушит эти неписаные правила, мудрецы в старину сулили болезни, нищету и прочие лишения.
Расскажем, что можно, а что нельзя делать 29 мая, чтобы отвести от дома беду и привлечь богатство.
Народные приметы на 29 мая: что нельзя делать.
В давние времена бытовало мнение, что 29 мая не следует долго валяться в постели. Якобы из-за этого можно тяжко захворать. Проблемы со здоровьем старцы на Руси предрекали и любителям подслушивать чужие разговоры. Якобы из-за этого можно оглохнуть. Не советовали знающие люди и в колодец ночью заглядывать — голова болеть будет.
Если верить приметам, работать на земле 29 мая можно исключительно в первой половине дня. Тому, кто выйдет в поле после обеда, мудрецы обещали гибель урожая и потерю капитала.
День Федора Житника категорически не подходит для дальних поездок. Отправившись в путь, можно назад не вернуться, говорили наши пращуры. Если же отложить дорогу никак не получается, с собой необходимо взять оберег или икону, а первый шаг за порог делать исключительно правой ногой.
29 мая опасность представляют чужие вещи. Нельзя поднимать с земли деньги и иные ценности, скорее всего, на них порча. Не стоит примерять одежду или украшения подруг — так можно чужие невзгоды себе забрать. Не рекомендуется и одалживать у кого-то муку и крупу — из-за этого целый год придется с протянутой рукой провести.
Запрещается оставлять в доме беспорядок. Если все лежит не на своих местах, то и в жизни все пойдет кувырком. Пыль на зеркалах — к безденежью, пятна на скатерти — к конфликтам с домочадцами.
Следует осторожнее использовать острые предметы — ножи, иглы и спицы. Если не повезет пораниться, то удача на год отвернется.
Тем, у кого запланированы важные встречи на 29 мая, следует знать и об опасности опозданий. Из-за них можно лишиться капитала и уважения в обществе. Если вам предстоят переговоры о сотрудничестве или крупная сделка, не садитесь на углу стола, иначе не сможете прийти к компромиссу с собеседником.
После ужина необходимо как можно скорее вымыть посуду. Если оставить на столе тарелки с крошками или кружку с недопитым чаем, в дом придет голод.
Народные приметы на 29 мая: что можно делать.
День Федора Житника крестьяне считали удачным для работы в поле и огороде. За дела люди старались браться как можно раньше, но завтрак никогда не пропускали. Считалось, что без этого приема пищи сил не будет. А чтобы укрепить здоровье, сразу после пробуждения наши предки выходили во двор, чтобы пройтись по мокрой от росы траве.
Согласно давним поверьям, 29 мая можно убираться, стирать и готовить. Женщины пекли пироги, мужчины — занимались ремонтом и прочими делами. До обеда люди, как правило, работали на земле, а после — приводили в порядок жилище и двор.
В этот день необходимо избавиться от старого хлама, особенно от того, что накопился за зиму. Также стоит проветрить жилище. Наши предки верили, что ветер «выдует» из дома все болезни и невзгоды.
29 мая можно помириться со старым другом. В этот день нужно простить обидчиков и извиниться перед тем, кого могли задеть ваши слова.
Дата подходит для знакомств и свиданий.
Также на Руси использовали день Федора Житника для сбора целебных трав. За растениями обычно отправлялись в утренние часы.
Народные приметы о погоде на 29 мая.
Если 29 мая идет дождь и гремит гром, урожай зерна в этом году будет щедрым. Также в лесах получится набрать много грибов.
Радуга после ливня — добрый знак. Лето порадует хорошей погодой.
Сильный ветер предупреждает об ухудшении погоды.
Если птицы не поют — впереди ненастье.
Именинники 29 мая.
В этот день именины отмечают Александр, Аркадий, Георгий, Ефим, Лаврентий, Муза, Николай, Петр и Федор.