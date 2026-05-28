1,1 гектара леса очистили от неликвидной древесины в Богородском округе

В Богородском округе провели акцию «Здоровый лес» по очистке 1,1 га леса от неликвидной древесины. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Уборка неликвидной древесины проводится для улучшения санитарного состояния лесов — в первую очередь, на территориях с повышенной рекреационной нагрузкой», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Роман Воробьев.
В текущем году уборка нелеквидной древесины должна пройти на площади более 70 га.
Подобные мероприятия в регионе проводятся ежегодно. В приоритете территории, подвергшиеся природным воздействиям и повреждениям.
На арендованных лесных участках за поддержание должного санитарного состояния лесов отвечают сами арендаторы.