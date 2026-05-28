Россиянам рассказали, могут ли клещи заразить сразу несколькими болезнями

«Клещ может быть переносчиком возбудителей нескольких инфекций (клещевой вирусный энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз) и во время присасывания способен инфицировать человека сразу несколькими возбудителями. То есть человек одновременно может быть заражен несколькими инфекциями. Это явление называется коинфекцией или микст- инфекцией», — сказала Бабура.