КАЛИНИНГРАД, 28 мая — РИА Новости. Клещ может являться переносчиком возбудителей сразу нескольких инфекций и может передать их человеку, это явление называется микст-инфекцией, рассказала РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.
«Клещ может быть переносчиком возбудителей нескольких инфекций (клещевой вирусный энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз) и во время присасывания способен инфицировать человека сразу несколькими возбудителями. То есть человек одновременно может быть заражен несколькими инфекциями. Это явление называется коинфекцией или микст- инфекцией», — сказала Бабура.
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.