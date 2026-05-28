Опытный тренер покинет омский «Авангард» в межсезонье

Тренер «Авангарда» Александр Завьялов покинет команду в межсезонье.
Об этом в интервью блогеру Роману Габдрафикову («Роман с Хоккеем») сообщил генеральный менеджер «ястребов» Алексей Сопин.
«Штаб (Ги) Буше полностью остаётся, за исключением Завьялова. С Александром Васильевичем истекает контракт, принято решение не продлевать его», — сказал Сопин. — «Это связано не с профессиональными качествами: он сильный тренер, специалист, но у нас штаб перенасыщен получился. И с бюджетной точки зрения нам пришлось принять сложный выбор совместно с Буше и с руководством».
В «Авангарде» Завьялов работал с 2024 года.