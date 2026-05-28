7 советских и российских фильмов о пограничниках, которые стоит пересмотреть 28 мая хотя бы раз

У кинокартины «Над Тиссой» есть важное преимущество: фильм играет не только в погоню, но и в подозрение. Кто перед тобой: герой войны или человек с чужой легендой? В таких историях граница проходит не только по реке или лесу, а прямо через лица людей. Интересная деталь для киноманов: в фильме хотел сниматься Владимир Высоцкий, но пробы не прошёл. Но даже без него картина стала одной из самых популярных в советском прокате.