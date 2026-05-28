В «ЭР-Телекоме» предложили резервировать сети связи на случай отключений

Как заявил в интервью РБК глава «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев, нужно проанализировать тот опыт, который Россия «получила в экстремальной ситуации, и создать резервирование сетей», расширять работу с публичным Wi-Fi. «Во всех крупных городах мы должны выработать новые стандарты. Wi-Fi должен быть резервной системой коммуникации как в публичных местах, так и дома. И если возникают перебои с мобильным интернетом, все должны четко представлять: “Я иду на автобусную остановку, на центральных улицах городов, во всех публичных пространствах — там всегда есть Wi-Fi”, — сказал Кузяев.
Он считает, что мобильная и фиксированная связь должны взаимно дополнять и резервировать друг друга, а отвечающие за отрасль люди должны внедрить отраслевой стандарт, по которому должна быть резервная коммуникация на случай непредвиденных ситуаций. Это снизит риски от внезапных отключений связи, которые могут происходить не только из-за требований безопасности, связанных со специальной военной операцией, но в силу других причин. Кузяев привел пример, как в период ковида у «ЭР-Телекома» случилась двойная авария на магистральной сети: дорожники во время строительных работ порвали собственную сеть оператора, связывающую с Иркутском, и одновременно случилась авария на магистральном кабеле «Транстелекома», который использовался как резервный. «В результате несколько городов остались без связи. Мы знаем, что такие аварии в телекоме — это не исключение, а скорее определенная закономерность. Поэтому приняли решение для своей сети сделать стандарт тройного резервирования: имеем собственную магистраль, арендуем у “Транстелекома”, а также у “Ростелекома”. Стало значительно меньше аварий», — отметил Кузяев.
Жители Москвы и ряда других российских регионов уже несколько месяцев систематически сталкиваются с ограничениями мобильной связи. Например, последние массовые отключения интернета для жителей Москвы и Санкт-Петербурга случились в период майских праздников. Кремль объяснял отключения необходимостью обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ограничения, наряду с другими мерами, будут действовать, пока они необходимы.
На фоне этого многие россияне обратились к «традиционным» средствам. По данным Wildberries, спрос на стационарные телефоны в Москве в начале марта вырос почти на 25%. Кроме того, на 170% увеличились продажи бумажных карт, на 27% — раций и на 73% — пейджеров.
В конце марта глава «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил об увеличении спроса на установку проводного телефона среди россиян. Тогда он сравнил его с огнетушителем: «Это должно быть в каждом доме». Осеевский также призвал всех граждан обзавестись этим дополнительным средством связи. Позже он также отмечал, что стационарные телефоны особенно важны для семей, в которых есть пожилые люди.
Кузяев сказал, что «ЭР-Телеком» не получил никаких плюсов от участившихся случаев отключения мобильной связи. В то же время он выразил мнение, что, помимо мобильной связи, в текущей ситуации «у каждого должен быть публичный Wi-Fi и фиксированный доступ в интернет».