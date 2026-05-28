В России нашли способ быстро выделять ДНК из клеток крови

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ученые Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева разработали магнитные наночастицы для быстрого и эффективного выделения ДНК из крови. Технология позволяет получить в два раза больше ДНК по сравнению с аналогами, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ученые Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева разработали магнитные наночастицы для эффективного выделения ДНК из крови. Предлагаемая технология позволяет получить в два раза больше ДНК по сравнению с аналогами. Разработка может использоваться для проведения ПЦР-тестирования, выявления наследственных заболеваний, а также в диагностике онкозаболеваний — для персонализированного подбора терапии, прогнозирования течения заболевания и мониторинга эффективности лечения», — говорится в сообщении.
Как отметили в вузе, метод выделения ДНК с помощью магнитных наночастиц обеспечивает получение образцов высокой чистоты за более короткое время по сравнению с классическими методиками, при этом не требует использования токсичных растворителей и специального сложного оборудования.
«Ученые получили магнитные наночастицы оксида железа стержневой формы со специальным покрытием из аминофункционализированного диоксида кремния. Частицы однородны по размеру и форме, имеют высокую развитую поверхность и стабильность, что в первую очередь влияет на эффективное выделение ДНК из крови», — рассказали в пресс-службе.
Основные этапы разработки магнитных частиц успешно завершены. Сейчас ученые тестируют их стабильность при хранении, в том числе проводят тесты на ускоренное старение. «Это необходимо, чтобы оценить, как будут сохраняться физико-химические характеристики частиц в долгосрочной перспективе. Параллельно разработка проходит тестирование в компании ООО “Сесана”, выступающей индустриальным партнером проекта, на соответствие требуемым характеристикам», — говорится в сообщении.
«Мы изначально разрабатывали методику синтеза с учетом возможности масштабирования процесса. В настоящее время проходит оптимизация технологических этапов, чтобы потенциально выйти на объемы производства до 10−15 литров суспензии наночастиц в год, что позволит удовлетворить потребности потенциальных заказчиков», — отметил младший научный сотрудник учебно-научной лаборатории доклинических и клинических испытаний таргетных форм фармпрепаратов Федерального центра развития биотехнологий и медицины Денис Якобсон.