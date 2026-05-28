С начала года из Красноярского края в Китай отправили больше 25 тысяч тонн рапсового жмыха

С 1 по 26 мая текущего года специалисты регионального управления Россельхознадзора провели контроль и оформили 129 партий рапсового жмыха. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он произведен краевыми аграриями и предназначен для отгрузки в Китай. Общий вес партий составил 4,3 тысячи тонн. При проведении контроля нарушений требований законодательства не выявлено. Жмых отправляется в КНР автотранспортом и по железной дороге. По данным ведомства, с начала текущего года из Красноярского края в Китай было отправлено 639 партий рапсового жмыха общим весом 25,8 тысячи тонн, по сравнению с 2025 годом это в два с лишним раза больше.