Россиян ожидает самое длинное рабочее лето за три года

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россиян ожидает самое длинное рабочее лето за последние три года, в этом году оно составит 65 рабочих дней, сообщила РИА Новости директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.
«Летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) россияне будут работать 65 дней, а отдыхать — 27 дней», — сказала Богданова-Шемраева.
По словам эксперта, в прошлые годы летний рабочий график был мягче. Так, летом 2025 года граждане отдыхали 29 дней и работали 63 дня, а в 2024 году — 28 дней при 64 рабочих днях.
Богданова-Шемраева уточнила, что наиболее интенсивным месяцем в 2026 году станет июль, в котором будет 23 рабочих дня и только восемь выходных. В июне и августе россиян ждет по 21 рабочему дню, при этом выходных дней будет девять и десять соответственно.