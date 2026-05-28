Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миллер иронично ответил Меньшикову на критику «Гамлета»: «Пусть говорят»

Евгений Миллер прокомментировал скандал с «Гамлетом» в МХТ цитатой Васильева.

Источник: Комсомольская правда

Директор МХТ имени Чехова Евгений Миллер прокомментировал KP.RU скандал вокруг премьеры спектакля «Гамлет» 18+, отказавшись от участия в «закулисных разборках». Свою позицию он выразил цитатой народного артиста РФ Анатолия Васильева.

Миллер признался, что видел все ролики в интернете, где художественный руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшиков назвал постановку чудовищной, а также высказывания режиссера Евгения Писарева и ответ исполнителя роли Клавдия Андрея Максимова, который посоветовал Меньшикову принимать магний и упрекнул в пустых залах.

«Ни в каких закулисных разборках и подковерных играх никогда участия не принимаю. Для меня это неприемлемо. Стараюсь оставаться в стороне. Пусть говорят», — заявил Миллер.

При этом он подчеркнул, что каждое художественное высказывание должно быть мотивированным, и привел слова Васильева: «Так часто все вокруг кричат, что делают театр “по-новому”, что очень хочется, чтобы кто-то уже сделал “по-старому”».

Ранее актер Глеб Калюжный рассказал о своем позывном, который использовали сослуживцы во время его срочной службы.