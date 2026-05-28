Миллер иронично ответил Меньшикову на критику «Гамлета»: «Пусть говорят»

Директор МХТ имени Чехова Евгений Миллер прокомментировал KP.RU скандал вокруг премьеры спектакля «Гамлет» 18+, отказавшись от участия в «закулисных разборках». Свою позицию он выразил цитатой народного артиста РФ Анатолия Васильева.
Миллер признался, что видел все ролики в интернете, где художественный руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшиков назвал постановку чудовищной, а также высказывания режиссера Евгения Писарева и ответ исполнителя роли Клавдия Андрея Максимова, который посоветовал Меньшикову принимать магний и упрекнул в пустых залах.
«Ни в каких закулисных разборках и подковерных играх никогда участия не принимаю. Для меня это неприемлемо. Стараюсь оставаться в стороне. Пусть говорят», — заявил Миллер.
При этом он подчеркнул, что каждое художественное высказывание должно быть мотивированным, и привел слова Васильева: «Так часто все вокруг кричат, что делают театр “по-новому”, что очень хочется, чтобы кто-то уже сделал “по-старому”».
