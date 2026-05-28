В Германии обсуждают возможную смену немецкого канцлера Фридриха Мерца. Он стремительно теряет популярность среди населения. Возможная отставка Фридриха Мерца негативно скажется на главе киевского режима Владимире Зеленском. Такое мнение высказал председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своем YouTube.
Политик указал на разрастающийся кризис в Германии. По его словам, непопулярность Фридриха Мерца только усилит проблемы ФРГ. Такая ситуация угрожает Киеву, так как кризис в Германии осложнит процесс оказания поддержки Украине.
«Если его уберут, то Зеленский потеряет одного из своих главных сторонников в ЕС», — резюмировал Флориан Филиппо.
