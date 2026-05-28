Прокуратура назвала главную причину коммунальных аварий в Хабаровском крае

В прокуратуре Хабаровского края подвели итоги прошедшего отопительного сезона, и разговор получился жёстким. Коммунальщикам уже сейчас дали понять, что следующий отопительный сезон должен пройти без повторения прошлых ошибок, сообщает надзорное ведомство.
Заместитель прокурора края Олег Андросенко собрал на межведомственном совещании руководителей Ростехнадзора, регионального госнадзора, министерства энергетики и заместителя министра ЖКХ. Главный вывод, который прозвучал в кабинетах, тревожный: аварийность на коммунальных объектах заметно выросла, и виновато в этом в первую очередь ветхое состояние сетей.
Трубы лопаются не потому, что зима суровая, а потому что им десятилетиями не проводили капитальный ремонт. Прокуратура зафиксировала тенденцию, и теперь намерена жёстче спрашивать с тех, кто отвечает за подготовку к холодам.
Помимо состояния инфраструктуры, на совещании вскрыли ещё несколько хронических болезней коммуналки. Среди них — рост задолженности за уже оказанные услуги, низкие темпы передачи объектов в концессию и по-прежнему огромное количество бесхозяйных сетей, за которые никто не хочет отвечать.
По итогам совещания был утверждён конкретный комплекс мероприятий, который должен обеспечить надёжную работу коммуналки в предстоящий отопительный сезон. Выполнение поставленных задач взято на контроль прокуратуры края.