Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выполнено более половины работ по реконструкции Воробьевского путепровода

Реконструкцию проводят в три этапа. На каждом из них сохраняют движение транспорта в обоих направлениях.

6фотографий

В столице выполнили более половины работ по реконструкции Воробьевского путепровода. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Почти за 70 лет эксплуатации сооружение перестало отвечать современным требованиям безопасности и качества транспортной инфраструктуры города. Реконструкция нужна была в связи с разрушением бетона, коррозией арматуры и просадкой плит укрепления насыпи опор сооружения.

Реконструкцию проводят в три этапа. На каждом из них сохраняют движение транспорта в обоих направлениях.

Специалисты обновляют балки пролетного строения, стойки промежуточных опор, плиты подпорных стен и деформационные швы. Кроме того, они асфальтируют проезжую часть и тротуар и восстанавливают наружное освещение. Наиболее сложный вид работ — замена главных балок.

Сейчас выполнено 60 процентов от общего объема работ. В них задействована специальная техника, в том числе автокран грузоподъемностью до 500 тонн.

При проведении реконструкции используют отечественные материалы. Так, балки пролетного строения поставляет Дмитровский завод мостовых железобетонных конструкций.

Специалисты применяют современные технологии, в том числе канатную алмазную резку. Это технология безударного демонтажа железобетона, где в качестве режущего инструмента используют стальной трос с напылением из искусственных алмазов. Его приводят в движение при помощи системы направляющих роликов, гидравлического привода и двигателя (канатной машины).

Работы по полной реконструкции сооружения на юго-западе столицы начали в 2025 году. Ранее о ней рассказал Сергей Собянин.

Воробьевский путепровод построили в 1958 году специалисты АО «Мосметрострой». С момента ввода сооружения в эксплуатацию его масштабную реконструкцию не проводили. После завершения работ улучшится транспортная доступность значимых городских объектов: спортивного комплекса «Воробьевы горы», олимпийского комплекса «Лужники», Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Московского дворца пионеров.

Реализуемые в столице проекты модернизации и развития инженерной инфраструктуры соответствуют целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше