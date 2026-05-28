Выполнено более половины работ по реконструкции Воробьевского путепровода

В столице выполнили более половины работ по реконструкции Воробьевского путепровода. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.
Почти за 70 лет эксплуатации сооружение перестало отвечать современным требованиям безопасности и качества транспортной инфраструктуры города. Реконструкция нужна была в связи с разрушением бетона, коррозией арматуры и просадкой плит укрепления насыпи опор сооружения.
Реконструкцию проводят в три этапа. На каждом из них сохраняют движение транспорта в обоих направлениях.
Специалисты обновляют балки пролетного строения, стойки промежуточных опор, плиты подпорных стен и деформационные швы. Кроме того, они асфальтируют проезжую часть и тротуар и восстанавливают наружное освещение. Наиболее сложный вид работ — замена главных балок.
Сейчас выполнено 60 процентов от общего объема работ. В них задействована специальная техника, в том числе автокран грузоподъемностью до 500 тонн.
При проведении реконструкции используют отечественные материалы. Так, балки пролетного строения поставляет Дмитровский завод мостовых железобетонных конструкций.
Специалисты применяют современные технологии, в том числе канатную алмазную резку. Это технология безударного демонтажа железобетона, где в качестве режущего инструмента используют стальной трос с напылением из искусственных алмазов. Его приводят в движение при помощи системы направляющих роликов, гидравлического привода и двигателя (канатной машины).
Работы по полной реконструкции сооружения на юго-западе столицы начали в 2025 году. Ранее о ней рассказал Сергей Собянин.
Воробьевский путепровод построили в 1958 году специалисты АО «Мосметрострой». С момента ввода сооружения в эксплуатацию его масштабную реконструкцию не проводили. После завершения работ улучшится транспортная доступность значимых городских объектов: спортивного комплекса «Воробьевы горы», олимпийского комплекса «Лужники», Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Московского дворца пионеров.
