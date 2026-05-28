На западе и северо-западе Москвы 30 мая будет временно закрыт ряд улиц

В связи с проведением Большого московского триатлона 30 мая с 07:00 до 15:45 нельзя будет проехать по Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мневники, а также по участкам Северо-Западной хорды и улицы Нижние Мневники в сторону Рублевского шоссе от дома 23, корпуса 1 на улице Народного Ополчения до Крылатской улицы.
В это же время нельзя будет проехать по участку местного бокового проезда Крылатской улицы от дома 2а на Крылатской улице до въезда на территорию Гребного канала и по съезду на Северо-Западную хорду с улицы Островной в сторону Рублевского шоссе.
Кроме того, с 00:01 1 июня и до окончания мероприятия на Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мневники будет запрещена парковка.
Водителям рекомендуют заранее строить маршрут с учетом временных ограничений движения. Подробную информацию можно найти на сайте Центра организации дорожного движения.